إزالة 19 حالة تعدِ على أراضي الدولة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى، ومديرية الري، ومديرية الزراعة، من إزالة 19 حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية ضمن الموجة السادسة عشر من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة، برئاسة اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 19 قرار تضمنت "12 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و3 حالة تعد على أملاك الدولة، و4 حالات تعد على أملاك الري بإجمالي 23 قيراطا، جارِ استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة".

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.