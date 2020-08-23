مركز "الأسقفية" الثقافي يستأنف أنشطته الموسيقية تدريجيا

أعلن مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقاهرة، عودة الأنشطة تدريجيا بعد توقف بسبب ظروف الإغلاق التي صاحبت وباء كوررنا، على أن يبدأ العمل بالموسيقى، إذ نظم المركز على مدار يومين مبادرات فنية.

وقال مايكل عادل مدير مركز جسور: "بدأنا استكمال النشاط الموسيقي (دائرة الطبول)، مع المدرب جورج وجيه، مع تقليل أعداد الرواد لمراعاة التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة أثناء النشاط"، مضيفًا: "مستمرون في أيام التدريب الخاصة بكورس الموسيقى مع المهندس ماجد عادل، والذي يتناول نظريات الموسيقى والهارموني من خلال فيزياء الصوت، الإيقاع، الألحان والسلالم الموسيقية، الهارموني المتقدم، الداينامك، القوالب الموسيقية والممتد لـ4 أشهر".

وأضاف مايكل: "نراعي الإجراءات الإحترازية، لذلك عملنا على تقليل عدد الرواد لكل نشاط أو تقسيم النشاط على أكثر من مرة، لضمان عدم التعرض للإصابة بين الزوار".

يذكر أنّ رؤية مركز جسور الثقافي، هي بناء جسور المحبة بين أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة، إذ يستضيف مركز جسور نحو 4 آلاف شخص سنويا.

وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصري في السنوات الماضية أثناء ثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنّه اجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضي، ورأت الكنيسة أنّه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة، من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، إذ وجدت الكنيسة أنّ الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، وهي لغة توحد ولا تفرق، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز في عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركة، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة في نشاطه، على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.