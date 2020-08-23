جامعة المنصورة تنعي مؤسس قسم جراحة الفم والوجه

نعت جامعة المنصورة اليوم، الدكتور عبدالمنعم توفيق مؤسس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان.

وتقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، بخالص العزاء لأسرة الدكتور عبدالمنعم توفيق جامعة المنصورة والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.