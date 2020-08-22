بالصور.. مطار مرسى علم يستقبل رحلتين من بولندا وعلى متنهما 375 سائحا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلتى طيران قادمتين من بولندا، وعلى متنهما 375 سائحا في أول عودة للرحلات الجوية من بولندا إلى مطار مرسى علم بعد غياب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول أن الرحلة الاولي وصلت إلى مطار مرسى علم قادمة من مطار وارسو تقل علي متنها 189 راكبا، والثانية وصلت من مطار كانوفيتسا البولندي وتقل على متنها 186 سائحا.

وأضاف أن الحفاظ على المسافات بين الركاب أثناء إنهاء إجراءات الوصول، َوتم استقبال السائحين بتقديم الورود والشيكولاتة ترحيباً لهم بمرسى علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، تطبيق الإجراءات الاحترازية على الركاب من حيث عمليات التعقيم والكشف على درجات الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات.

وأن فرقا طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى أجرت الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.