مطارا الغردقه ومرسى علم يستعدان لاستقبال أولى رحلات بولندا والتشيك

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين "القاهرة، كازاخستان" ابتداءً من اليوم.

فيما أعلنت مصادر مطلعة بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، انتهائهما من استعدادات استقبال أولى رحلات الطيران السياحية، القادمة من إحدى المطارات البولندية وسط أوروبا، قبل نهاية أغسطس، وسط توقعات بوصول رحلات جوية من دولة التشيك للبحر الأحمر، قبل نهاية أغسطس، وبداية وصول رحلات جوية ألمانية، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يستقبل مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، رحلتين أسبوعيتين من بولندا بوسط أوروبا، وذلك بداية من يوم السبت المقبل الموافق 22 من أغسطس الجارى.

يذكر أنه بوصول الرحلات البولندية، التي تعد هي أولى الرحلات الأوروبية التى وصلت للبحر الأحمر بعد فتح الطيران الخارجي بعد جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

في غضون ذلك أستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الأحد، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نحو 7 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة، كما غادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها نحو 6884 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 14 ألف راكب على متن 112 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وفي سياق متصل، كشف الإتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، إن أكثر من 7 ملايين وظيفة يدعمها قطاع الطيران، بما في ذلك السياحة، في أوروبا معرضة اليوم للخطر، مقارنة بتقديرات يونيو التي بلغت 6 ملايين، وذلك بسبب تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف الإتحاد خلال بيان له، أنه مع عدم تعافي قطاع النقل الجوي، كما كان مأمولاً له، إزداد التأثير السلبي على التوظيف وسفر الركاب والناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة.

من جانبه قال نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي في أوروبا رافائيل شفارتزمان، من الضروري أن تعمل الحكومات والصناعة معاً لوضع خطة منسقة لإعادة فتح الحدود، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب بنسبة 60٪ في العام 2020، بما يمثل 705 مليون رحلة ركاب، إلا أنه من غير المتوقع أن تصل مستويات الطلب إلى مستويات العام 2019 قبل العام 2024.