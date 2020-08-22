محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية في أول امتحانات الدور الثاني

تفقد محافظ كفر الشيخ عددا من لجان الثانوية العامة، لمتابعة أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

واطمأن المحافظ على طلاب مدارس بيلا بلجنتي الشهيد مصطفى سمير بدوي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة سعد زغلول، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وتابع تسليم الطلاب والطلاب الواقيات الشخصية، موجهاً بتوفير الهدوء للطلاب والتباعد الاجتماعي، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب، وأن يلتحقوا بالكليات التي يرغبونها.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن كل جهود الدولة موجهة لتوفير جو آمن للطلاب، مشيراً إلى أن 4 وزارة تتشارك في الجهد المبذول، ممثلة في 4 مديريات تابعة للتعليم والصحة.