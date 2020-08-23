منعهما من تعاطي المخدرات فقتلاه في أرضه.. تفاصيل مقتل مزارع في الغربية

تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بلاغا من (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، بالعثور على جثة والده (مزارع) بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصاب بجروح في الرأس.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية- مقيم بذات القرية، ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة.

وقرر المتهمان أنّه بتاريخ الواقعة، اشتريا مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك"، قيادة الأول، توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه لتعاطي المواد المخدرة، إلا أنّه شاهدهما ونهرهما، فتعدى المتهم الأول عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.