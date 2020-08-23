ندوة بمطروح توصي بمنع مصابي كورونا من الصلصة والعصائر المعلبة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، ندوة تثقيفية للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بمطروح، حول الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع الحالة المشتبه بها.

وقالت، اليوم، أميرة عبدالعظيم من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمطروح، اليوم، خلال الندوة إن هناك بعض الأعراض لا بد من الانتباه إليها حالة ظهورها على أي فرد من الأسرة وهي ارتفاع في درجات الحرارة، وفقدان حاسة التذوق والشم، والتهاب شديد في الحلق، والشعور بألم في العظام، والصداع شديد، وآلام في البطن، والنزلة المعوية والإسهال.

وأضافت أنه في حالة ظهور واحد أو اثنين من هذه الأعراض يجب التعامل مع الحالة على أنها كورونا إلى أن يثبت العكس، وإذا كان أحد كان أحد المواطنين مصابا بكورونا، يجب عقب الشفاء أن لا ينزل من سكنه أو يتعامل مع المواطنين قبل مرور 14 يوما على عزل نفسه بالمنزل للحفاظ على الناس.

وأشارت إلى أنه حالة شعور أحد بأي من هذه الأعراض السابق ذكرها، عليه أن يتوجه إلى مستشفى الصدر أو الحميات أو العام لتوقيع الكشف علية وسيجرى له تحاليل شاملة منها تحليل صورة دم كاملة، وإذا ظهر أي شيء سيجرى له مسحه، وإذا ظهر إيجابية الحالة وقرروا أن الحجر منزل ستتابعة مديرية الشئون الصحية بالعلاج من خلال بروتوكول مديرية الصحة.

ولفتت أنه على كل فرد أن يحصن نفسة ببعض الإجراءات منها إجراءات وقائية وأخرى خاصة بالتغذية، لتقوية ورفع المناعة لدى جسم الإنسان، منها أن يتناول كل فرد صباحا، معلقة عسل نحل وعصير ليمون، وبيضه مسلوقه في الفطار مع شرب السوائل الدافئه، وتناول الخضار والبروتين، ومنع المواد الحافظة من المنزل نهائيا منها منع العصائر معلبة والصلصة المحفوظة ومرقة الدجاج، مع الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم ما يعادل من 2 إلى 3 لتر يوميا، بجانب إجراء التعقيمات اللازمة من غسل الأيدي بالصابون، وارتداء الماسك بطريقة صحيحة وتعقيم اليد بالكحول كل ربع ساعة.