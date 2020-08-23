مستشار الرئيس: اتصلت بوزيرة الصحة 180 مرة في 3 أيام للتنسيق حول كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر غيرها من دول العالم تعرضت لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهذه الجائحة لم يمر بها العالم منذ فترة طويلة جدا، وغيرت الكثير من العالم، فالجميع يتحدث عن أن كورونا ستؤثر كثيرًا على بعض مجريات الامور.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا، عرضته قناة "الحدث اليوم"، أن العالم ما بعد كوفيد19 سيكون مختلف تمامًا عن ما قبل فيروس كورونا، فسيختلف طبيًا واقتصادًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن هناك تجربة مصرية فريدة في مجال مكافحة الفيروس، وهناك تعاون من كافة أجهزة الدولة للقضاء على كورونا.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكره وتقديرة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فهناك تنسيق بينهما فيما يخص الأزمة، "أنا بصيت في الهاتف بتاعي لاقتني على مدار ثلاثة أيام فقط، اتصلت بالوزيرة 180 مرة، كنا ليلا ونهار نتابع سويًا مستجدات فيروس كورونا على الأرض".

وأوضح أن الجميع يعمل تحت مظلة وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع كوادر الوزارة، كما أن مستشفيات الصدر والحميات ساهمت كثيرا في نجاح السيطرة على كورونا، فهناك 77 مستشفى صدر وحميات على مستوى الجمهورية، أحيانا الإمكانيات تبقى ضعيفة شوية وأحيانا الخدمة مش متميزة وأحيانا يكون فيه نقص في المعدات، ولكن في هذه الأزمة كل الدولة استنفرت للمساهمة في القضاء على هذا المرض.