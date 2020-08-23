البرتوكول العلاجي لمصاب السمنة بعد استجابة الرئاسة: أسبوعين تغذية

قال الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء، الذي استقبل محمود سمير المريض بالسمنة، تنفيذ القرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجه على نفقة الدولة، إن بمجرد وصول "محمود" إلى المستشفى، شكلنا فريقا من أساتذة قسم الجراحة العامة والقلب والغدد الصماء والتخدير، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف "الشرقاوي" لـ "الوطن" أنه بعد مناظرة الحالة تبين أن المريض يعاني من سمنة مفرطة وصلت نسبتها إلى 99%، وبناء على هذه النتائج تم وضع خطة علاجية كالتالي:

1- الالتزم بعلاج غذائي يستمر من أسبوع لأسبوعين حسب استجابته.

2- الخضوع لجراحة وحتى الآن الفريق الجراحي لم يحديد نوعها وهي لن تخرج عن جراحتي تكميم المعدة أو تحويل مسار المعدة.

وحول مضاعفات مرض السمنة، أوضح "الشرقاوي" أن مضاعفات السمنة يترتب عليه أمراض مثل الضغط والقلب والسكر وخشونة وآلام في المفاصل، لافتا إلى أن محمود يعاني من وجود آلام وخشونة في المفاصل.

يذكر أن محمود سمير مواطن يبلغ من العمر 35 عاما، ويعاني من سمنة مفرطة حيث بلغ وزنه 257 كيلو جراما، ونشرت قصته على جريدة صفحات جريدة "الوطن"، ليحصل على استجابة رئاسية ويصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بعلاجه على نفقة الدولة، وتم نقله من محافظة الغربية إلى القاهرة وهو حالياً يخضع لعلاج في مستشفى دار الشفاء بالعباسية.