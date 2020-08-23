الأرصاد: متبقى شهر على نهاية الصيف ولن نشهد موجات حارة الفترة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ رسميا وجغرافيا 21 سبتمبر والفترة القادمة ستشهد تغيرات في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لايوجد موجات حارة خلال الفترة المقبلة ومنخفض الهند الموسمي فقط هو المستمر في تأثيره علينا.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة اليوم والأيام المقبلة، ولن يكون هناك ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة أو موجات حارة، ولن يكون هناك ارتفاع عن المعدلات الطبيعية بقيم كبيرة، مؤكدة على أنه لايوجد أي موجات حارة حتى الآن حسبما توضح الخرائط الجوية.

وتابعت شاكر أننا قاربنا على إنهاء فصل الصيف والبدء في فصل الخريف، ومتبقي نحو شهر ونبدأ فصل الخريف.