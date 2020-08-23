ضبط 800 ألف مطبوع وكتاب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والفكرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات، من استهداف (مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، لقيام مالكها بطباعة مطبوعات تجارية خاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية دون تفويضات بالطباعة من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وضُبط داخل المطبعة، (642500 – ستمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة مطبوع دوائي وغذائي) بغرض الغش التجاري والإضرار بالمواطنين، بقصد التربح.

وبتقنين الإجراءات أمكن استهداف (مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيام مالكها بطبع كتب دراسية خارجية دون تصريح، وتخزين الكتب الدينية دون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وجرى ضبط (157000 – مائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة نسخة لكتب دينية - دراسية خارجية)، جميعها دون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، ودون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية.