ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية لاتجارهم بالمواد المخدرة 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، جرى استهدافهم على النحو التالي: ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة)، حال استقلالهما مركبة "توك توك" دون لوحات معدنية وتواجدهما بدائرة مركز شرطة كفرصقر بالشرقية، وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - 2 قطعة سلاح أبيض).

كما جرى ضبط (عاطليّن)، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (670000 – ستمائة وسبعون ألف جنيه) تقريبا. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أنّ 3 من العناصر الإجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من قطعة أرض زراعية بمحل إقامتهم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم بقطعة الأرض المُشار إليها، ولدى استشعارهم بالقوات هربوا وجرى ملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم وبحوزته (250 جراما لمخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وأثناء قيام القوات بمطاردة المتهمين الهاربين، بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته فبادلته القوات بالمثل، وعُثر بخط سير هروب المتهمان على (بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار) وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته والمتهمان الهاربان للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.