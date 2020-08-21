فلسطين تسجل 512 إصابة بكورونا..و82 وفاة في سوريا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 22.742.346 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 794.083 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.417.812حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 512 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفسلطينية الرسمية "وفا".

وقالت الكيلة، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى وجود 24 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، أن فلسطينيا "71 عاما" من دورا جنوب الخليل توفي في المستشفى الأهلي، متأثرا بإصابته بالوباء. وكان ابنه "39 عاما" قد توفي أمس الاول الأربعاء، متأثرا بإصابته بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 132.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الأردن إلى 1498

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 16 إصابة جديدة بالوباء منها 14 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 1498 إصابة.

وأوضح جابر، خلال إيجاز صحفي، أمس الخميس، من مركز إدارة الازمات، أن الحالات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري وحالة محلية في إربد و10 حالات في العاصمة عمان 9 منها مخالطون لمصابين وحالة يتم الاستقصاء عنها وحالة في عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار الوزير الأردني، إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري وصلت الى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت، أمس الخميس، 7758 فحصا ليصل إجمالي الفحوصات إلى 720972.

ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 2008

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا المستجد وشفاء 15 حالة ووفاة 4 حالات.

وأشارت الوزارة السورية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغت 2008 شفيت منها 460 حالة وتوفيت 82، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في لبنان إلى 10952

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس الخميس، تسجيل 605 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 10952 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 113 حالة.

وذكرت الصحة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6340 فحصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 192797

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، في بيان، أمس الخميس، إنه "تم فحص 23268 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1368727"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضافت الوزارة العراقية، أنها سجلت 2831 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حاات التعافي من كورونا المستجد 137200، مشيرة إلى أنها سجلت 3995 حالة إصابة جديدة بالوباء، لتصل حصيلة الإصابات إلى 192797.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنها سجلت 87 حالة وفا ليبلغ إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 6208.