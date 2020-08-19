الزراعة: نشاط مكثف للمدارس الحقلية للقطن والأرز والذرة بمحافظة البحيرة

نظم الدكتور عبدالعليم الشافعي، منسق عام المدارس الحقلية أربع مدارس حقلية بمحافظة البحيرة، حيث شهد المدرسة الحقلية لمحصول الأرز بقرية بسطره مركز دمنهور بحيرة.

وتناول الدكتور تامر فاروق أستاذ الأرز بمحطة بحوث سخا شرحا تفصيليا لأهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة من عمر النبات مثل عملية الري قبل الحصاد وكذلك أهم الأمراض التي قد تصيب المحصول، والتي تسبب خسارة كبيرة فيه مثل مرض اللفحة والتبقع البني وكيفية العلاج والمبيدات المستخدمة، كما تناول الاستعداد لعملية الحصاد وطرقه المختلفة إضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد وكان الصنف المنزرع هو جيزة 179 وهو من الاصناف التي تجود زراعته في الأراضي الملحية ومتحمل لظروف العطش والري بمياه مخلوطة بالصرف الزراعي وذو إنتاجيه مرتفعة.

كما شهد المنسق العام للمدارس الحقلية بمركز أبو حمص قرية الدروية المدرسة الحقلية لمحصول الذرة الشامية والمنزرعة بالصنف جيزة 168 هجين فردي أصفر، حيث تناول الدكتور حسن طايع أستاذ الذرة أهم المعاملات الزراعية في هذه المرحلة، حيث قدم شرحا تفصيليا عن الأمراض والحشرات التي قد تصيب المحصول وكيفية مكافحتها مثل مرض أعفان الجذور، والذبول المتأخر "الشلل" ومرض البياض الزغبي والتفحم العادي من الأعراض وكيفية مكافحتها، بالإضافة إلى ثاقبات الذرة الشامية ودودة القصب الكبيرة ودودة الذرة الأوروبية من أعراض كل منهم وطرق مكافحتها حتى لا تؤثر سلبا في إنتاجية المحصول.

كما تم تنظيم مدرسة حقلية لمحصول القطن بقرية كوم البركة مركز كفر الدوار بحيرة، حيث تناول الدكتور سامي الطباخ أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية أهم المعاملات التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة من عمر النبات مثل عملية الري والاعتدال فيه دون تغريق أو تعطيش، إضافة إلى ظاهرة الهياج الخضري من حيث أسبابها وكيفية التغلب عليها.

كما تناول الدكتور علي النجار الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية الآفات التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها حتى لا تؤثر على إنتاجية المحصول.

وتناول الدكتور عادل مبروك الأستاذ بمعهد بحوث القطن أهم المعاملات الزراعية التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة وخاصة التسميد الورقي "الرش بالبوتاسيوم" وذلك لمساعدة النبات على التحول من النمو الخضري إلى النمو الثمري للحصول على الإنتاجية المرجوة، وكان الصنف المنزرع هو جيزة 86.

وعقدت أيضا مدرسة حقلية لمحصول اللوبيا بمركز إيتاي البارود قرية أمليط محافظة البحيرة، حيث تناول الدكتور عاطف فياض أستاذ الخضر بمعهد بحوث البساتين أهم المعاملات الزراعية للمحصول من حيث عمليات الخدمة والري والتسميد وأهم الأصناف، إضافة إلى الآفات والأمراض التي قد تصيب المحصول وكيفية مكافحتها مثل المن، ودودة قرون اللوبيا وخنفساء اللوبيا "السوسة"، كما تطرق أيضا إلى إمكانية تحميل اللوبيا على محاصيل أخرى مثل عباد الشمس الزيتي باعتبار محاصيل الخضر من المحاصيل ذات الميزة النسبية التي تدر دخل على المزارعين.

الجدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية ينظم 122 مدرسة حقلية في كل أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني للمزارعين والمربين على مستوى الجمهورية.