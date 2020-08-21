"الزراعة" تنفي ما يتردد عن تداول أسماك غير صالحة في الأسواق

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يتردد عن تداول أسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي في الأسواق، مؤكدة أن جميع الأسماك المتداولة في الأسواق صالحة وآمنة تماماً.

وأكدت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن بيع وعرض الأسماك بمختلف المحافظات مستمرة.

وأوضحت أن الحملات تتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.