الزراعة: ضبط أكثر من 11 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 11 طنا و694 كجم في 19 محافظة.

وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر"، حيث تم تحرير 66 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 11 محافظة وهي "بني سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا"، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 140 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 58 مركزا مخالفا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم إصدار قرارت الإغلاق للمخالفين.