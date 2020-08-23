البابا تواضروس يقر الشعار الرسمي لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر

أقر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعار الرسمي الذي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" ومطبوعاته وذلك في ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.

وأعتمد البابا الشعار بنسختيه: "شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، والآخر هو شعار ذات اللونين والذي سيتم استخدامه في باقي التطبيقات مثل الطباعة الملونة بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع الاستخدامات الرقمية وعلي الإنترنت".

ورحلة العائلة المقدسة في مصر هي ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس فى فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهى الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت الرحلة 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام.

وشمل مسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر 25 محطة على 3 مراحل: الأولى: تضمنت العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادي النطرون، والثانية: تضمنت المطرية وعين شمس، وباب زويلة، ومصر القديمة حيث كنيسة أبى سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركب نيلي للمعادي، والثالثة: بدأت بمدنية منف ثم البهنسا ثم إلى جبل الطير ثم الأشمونين واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق عند جبل قسقام ثم انتهت الرحلة في جبل درنكة.

وكل الأماكن التي استقروا بها أقيمت عليها فيما بعد آثار سواء أديرة أم كنائس، وتعتبر مناطق جذب سياحي.

وتسعى الدولة لضم هذا المسار للتراث العالمي في اليونسكو، خاصة أنّه يضم كثيرا من الأديرة والكنائس القديمة وآبار المياه ومخطوطات وأيقونات مهمة.

وكان دير المحرق من أهم محطات مسار العائلة، وقضوا به 6 أشهر و10 أيام وأسسوا أول كنيسة في مصر والعالم، والآن به دير العذراء وبقايا الكنيسة الأثرية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول العائلة المقدسة مصر في الأول من يونيو من كل عام، كما اعتبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة في مصر حج مسيحي.

وحرص العديد من المسيحيين حول العالم على زيارة مصر خلال الأعوام الماضية في إطار "الحج الديني"، لتتبع خطى "العائلة المقدسة" في مصر التي قال عنها المسيح "مبارك شعبي مصر".

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تطبيق خاص بمسار العائلة المقدسة، ويمكن لراغبي زيارة المسار من خلاله التعرف على كل التفاصيل الخاصة به، ويحمل التطبيق اسم (The Holy Family Egypt).