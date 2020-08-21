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محمود مسلم

القوى العاملة: محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية

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الوطن
10:54 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بالقيام بدورها للحفاظ على صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلًا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات. 

وتعاونت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ولمدة ستة أيام على التوالي بحملات تفتيشية موسعة للوقوف على مدى التزام المراكز الخاصة لعلاج الإدمان والتأهيل النفسي بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المراكز، فضلًا عن حصولها على التراخيص والاشتراطات اللازمة للعمل في هذا المجال.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت تحرير محاضر فورية لعدد من هذه المراكز نتيجة لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما جرى ضبط عدد منها تدار بدون ترخيص من الجهات المعنية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز والتي تمثل خطرًا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

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