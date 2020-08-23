10 معلومات عن مولد دير ميت دمسيس "بركة ذراع مارجرجس"

يحتفل الأقباط الأرثوذكس خلال الفترة الحالية بمولد مارجرجس في الدير الذي يحمل اسمه بمنطقة ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، ويحوي جزء من رفاته وهو "الذراع" الذي يحرص آلاف المسلمين والأقباط على زيارته سنويا، إلا أنه بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تم الغاء الاحتفالات إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سمحت بالزيارات.

- يقام المولد في الفترة من 22 حتى 29 أغسطس من كل عام.

- يعد مارجرجس من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء.

- يقام المولد في دير مارجرجس في "ميت دمسيس" بمحافظة الدقهلية.

- يعتبر دير مار جرجس بميت دمسيس من إحدى الأديرة والكنائس الأثرية.

- يوجد في الدير كما يقال "ذراع مارجرجس" التي قام بسرقتها مصري كان يعيش في اللد بفلسطين.

- الاحتفال بالمولد يبدأ في الصباح بقداسات يومية وفى المساء بصلوات عشية.

- يستقبل الدير آلاف الزوار من المسلمين والأقباط.

- يتولى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الإشراف على الدير ويتولى منصب النائب البابوي له.

- بسبب تفشي فيروس كورونا تقرر الغاء الاحتفالات بالمولد والاكتفاء بفتح الدير للزيارة مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية.

- مواعيد الزيارة يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء.