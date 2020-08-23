نائب إسنا يطالب بوضع خطة لتسيير العملية التعليمية في أزمة كورونا

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا جنوب الأقصر، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بوضع خطة شاملة لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل 202- 2021، في ظل جائحة فيروس كورونا، تتضمن كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والحفاظ على كل العاملين في المنظومة التعليمية.

وقال "الزنط"، في بيان، إن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نجحت باقتدار وجدارة حتى الآن في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، مضيفا أن الجميع يحرص على انتظام الدراسة وعدم تأثر المنظومة التعليمية سلبا بجائحة كورونا، لافتا إلى ضرورة توجيه رسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن حماية أبنائهم خلال الدراسة، وأن يتم إعلان خطة العام الدراسي الجديد، وكيف سيكون نظام الدراسة، هل ستكون إلكترونيا "عن بعد"، أم سيتوجه الطلاب إلى المدارس.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد لقاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2020/2021.

وناقش الجانبان التصورات المبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، والتي سيجري الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل.