تبدأ 1 سبتمبر.. شروط وطريقة التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية في حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فتح باب التقدم للالتحاق بـ المدن الجامعية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/modon.

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية

1. أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2. يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3. ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4. أن يكون الطالب سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5. ألا يكون حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6. ألا يكون وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7. ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8. ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9. ألا يكون مقبولًا بأحد كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته، ما لم ترفض الكلية تحويله إليها.

10. أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11. تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

12. حال وجود أماكن شاعرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

13. يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي حال خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14. يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.