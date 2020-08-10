في 10 خطوات.. خطة تنمية مدينة سانت كاترين سياحيا
كتب:
عبده أبوغنيمة
09:33 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن هناك العديد من المناطق والمدن السياحية المصرية لم تستفد منها مصر بالشكل الأمثل حتى الآن مثل مدينة سانت كاترين.
وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدينة وحرصه على تنميتها يؤكد على بعد النظر الذي تمتلكه القيادة السياسية واهتمامها بتنمية وتحديث كافة المدن لتليق بمصر الحديثة.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ العديد من الخطوات لتنمية المدينة سياحيا ووضعها على خارطة مصر السياحية، خاصة أن المدينة قادرة بمفردها على تحقيق دخل سياحي يعادل ما تحققه السياحة المصرية حاليا.
وأشار إلى أنه لا بد من تنفيذ بعض الخطط لتحقيق ذلك نتعرف عليها في النقاط التالية:-
1- ضرورة المحافظة على الشكل الأثري والديني والثقافي للمدينة والذي يشهد علي خصوصية منتجها السياحي.
2- إعادة تشغيل مطار سانت كاترين وتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية من ورفع كفاءة التشغيل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وإنشاء صالتي سفر ووصول جديدتين، ومنطقة انتظار سيارات.
3-العمل على إنشاء مطار جديد في المنطقة بين دهب ونويبع وسانت كاترين بعد وادي سعال وذلك لخدمة مدن دهب ونويبع وسانت كاترين .
4 - الترويج لمدينة سانت كاترين عالميا لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية خاصة أنها تحتوي على مناطق دينية لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله مثل دير سانت كاترين وجبل سانت كاترين وجبل موسى.
5- استغلال مدينة سانت كاترين في السياحة العلاجية والاستشفائية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقي نظرا لارتفاعها عن سطح البحر.
6- التوسع في إنشاء فنادق جديدة بالمدينة خاصة أن المدينة لا يوجد بها سوى 4 فنادق حاليا مع الاهتمام بتنمية البنية التحتية لها.
7- طرح الفرص الاستثمارية والسياحية أمام المستثمرين بما يتناسب مع مدينة سانت كاترين كونها محمية طبيعية من خلال قيام الحكومة بطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالمدينة والبيئية والاستشفائية والعلاجية وأيضا السياحة الدينية.
8- الاهتمام بالسياحة الاستشفائية وعقد مؤتمر دولي للسياحة الاستشفائية بالمدينة وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين لإنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية .
9- ضرورة التسويق الجيد لسانت كاترين كونها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمي بمنظمة اليونسكو وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها.
10- دعوة السياح المهتمين بالسياحة الدينية والروحية لزيارة سانت كاترين خاصة ان المدينة تضم ضمن جبالها معالم للديانات الثلاث.