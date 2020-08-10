في 10 خطوات.. خطة تنمية مدينة سانت كاترين سياحيا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن هناك العديد من المناطق والمدن السياحية المصرية لم تستفد منها مصر بالشكل الأمثل حتى الآن مثل مدينة سانت كاترين.

وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمدينة وحرصه على تنميتها يؤكد على بعد النظر الذي تمتلكه القيادة السياسية واهتمامها بتنمية وتحديث كافة المدن لتليق بمصر الحديثة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ العديد من الخطوات لتنمية المدينة سياحيا ووضعها على خارطة مصر السياحية، خاصة أن المدينة قادرة بمفردها على تحقيق دخل سياحي يعادل ما تحققه السياحة المصرية حاليا.

وأشار إلى أنه لا بد من تنفيذ بعض الخطط لتحقيق ذلك نتعرف عليها في النقاط التالية:-

1- ضرورة المحافظة على الشكل الأثري والديني والثقافي للمدينة والذي يشهد علي خصوصية منتجها السياحي.

2- إعادة تشغيل مطار سانت كاترين وتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية من ورفع كفاءة التشغيل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وإنشاء صالتي سفر ووصول جديدتين، ومنطقة انتظار سيارات.

3-العمل على إنشاء مطار جديد في المنطقة بين دهب ونويبع وسانت كاترين بعد وادي سعال وذلك لخدمة مدن دهب ونويبع وسانت كاترين .

4 - الترويج لمدينة سانت كاترين عالميا لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أي مدينة سياحية خاصة أنها تحتوي على مناطق دينية لا يوجد لها مثيل حول العالم بأكمله مثل دير سانت كاترين وجبل سانت كاترين وجبل موسى.

5- استغلال مدينة سانت كاترين في السياحة العلاجية والاستشفائية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقي نظرا لارتفاعها عن سطح البحر.

6- التوسع في إنشاء فنادق جديدة بالمدينة خاصة أن المدينة لا يوجد بها سوى 4 فنادق حاليا مع الاهتمام بتنمية البنية التحتية لها.

7- طرح الفرص الاستثمارية والسياحية أمام المستثمرين بما يتناسب مع مدينة سانت كاترين كونها محمية طبيعية من خلال قيام الحكومة بطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالمدينة والبيئية والاستشفائية والعلاجية وأيضا السياحة الدينية.

8- الاهتمام بالسياحة الاستشفائية وعقد مؤتمر دولي للسياحة الاستشفائية بالمدينة وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين لإنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية .

9- ضرورة التسويق الجيد لسانت كاترين كونها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمي بمنظمة اليونسكو وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها.

10- دعوة السياح المهتمين بالسياحة الدينية والروحية لزيارة سانت كاترين خاصة ان المدينة تضم ضمن جبالها معالم للديانات الثلاث.