سانت كاترين تستقبل 120 سائحا من مختلف جنسيات العالم

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الأحد، 120 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بجوها، ومشاهدة معالمها السياحية.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم، 120 سائحًا، بينهم 93 سائحا أجنبيا ذات جنسيات مختلفة، و27 سائحًا مصريًا، وجار تنفيذ برنامجهم السياحي الخاص بزيارة دير سانت كاترين، ومقام النبي هارون، وصعود جبل موسى، وتناول المشروبات البدوية في الخيمة البدوية.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تفويج السياح كل فوج تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على السائحين باقتناء المطهرات خلال رحلاتهم والتعقيم كل فترة، إضافة إلى توفير جهاز لقياس درجة الحرارة عند كل معلم سياحي يتردد عليه السائحين.