روسيا وتركيا توقعان عقد توريد دفعة ثانية من منظومة الدفاع إس 400

أعلنت "روس أوبورون أكسبورت" الأحد، أنّ روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.

وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، في تصريح صحفي، خلال معرض "Army-2020"، إنّ "العقد تم توقيعه، ونحن نناقش مع شركائنا الأتراك حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أنّ موسكو وأنقرة توصلتا لاتفاق من حيث المبدأ بشأن توريد المجموعة الثانية من "إس -400".

وأثارت الصفقة استياء في واشنطن، التي طالبت أنقرة بالتخلي عنها وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية، وهددت بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "F-35" إلى تركيا، فضلا عن فرض عقوبات وفقا لقانون "كاتسا" (CAATSA).

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات مع موسكو بشأن دفعة إضافية من منظومة "إس -400".