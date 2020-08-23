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رامي جمال يعلق على موقعة القمة: "الأهلي محتاج فرقة"

كتب:

بسمة عبدالستار
04:56 م | الأحد 23 أغسطس 2020
رامي جمال

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال، تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقا على مباراة الأهلي والزمالك أمس والتي فاز فيها أبناء القلعة البيضاء.

وكتب جمال، "أنا أهلاوي بس روحي رياضية بزعل لما نلعب حلو ونخسر لكن بصراحة إمبارح لا لعبنا حلو ولا نستاهل نكسب بغض النظر عن بادچي والسولية كانوا حلوين فعلا، غير كده بلح وكان في ثقة غير مبررة عندنا".

وتابع، "الأهلي محتاج فرقة وصفقات ودكة وإدارة... الأهلي هيبة، المهم نركز في أفريقيا وبعدها نشوف".

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