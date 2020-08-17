رامي جمال يرد على "كام كومنت وتغني في فرحي": أسف عندي التزامات

رد المطرب رامي جمال، على بعض الرسائل التي وصلت له تطلب منه إحياء أفراح وحفلات، مقابل تحدي معين في التعليقات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جمال، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "موضوع كام كومنت وتغني في فرحي، والله أنا أتمنى أغني في أفراحكم كلها، وغير المقتدرين تحديدا، مجرد إسعاد شخص ده يسوي عندي الدنيا".

وأضاف: "بس للأسف اللي بيبعتوا آلاف، وأنا لسه في بدايتي ممكن أعملها مره مرتين، واتحمل تكاليف الفرقه، لكن مَش هعرف أعملها كتير، علشان أنا ماضي مع شركة وفيه التزامات".