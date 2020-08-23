رفع 3630 طن مخلفات وتراكمات من أحياء ومراكز الجيزة خلال يوم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس رفع 3630 طن مخلفات على مستوى المحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منطومة النظافة.

وشملت مجهودات إزاله المخلفات رفع 40 طنا من جنوب الجيزة و50 طنا ببولاق الدكرور و300 طن من العمرانية و40 طنا بالطالبية و30 طنا بالوراق و30 طنا بأكتوبر و40 طنا بالدقي و42 طنا من أبو النمرس و35 طنا بالصف و40 طنا بأطفيح و60 طنا بالبدرشين و40 طنا بالحوامدية و50 طنا بالعياط و25 طنا بالعجوزة و70 طنا بشمال الجيزة و300 طن بالهرم و22 طنا بالواحات البحرية.

بالإضافة إلى حملات هيئة النظافة والتجميل والتي رفعت من خلالها 1780 طن مخلفات وقمامه على مستوى الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات صلبة وتراكمات من قرى برطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم بالإضافة إلى رفع 200 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وأبوغالب والمنصورية بمركز منشأة القناطر.