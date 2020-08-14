نجل طبيب الغلابة: والدي ضرب أخي بشدة لأنه رفض الذهاب إلى المدرسة

تحدث وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، عن تعامله والده معه، ومع إخوته عندما كانوا صغارًا.

وقال "مشالي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "شفت شدته في موقف وكنت صغير وقتها، كنا بنصحى الساعة 7، والجو كان برد، ومكنش ينفع نصحى نقول مش عاوزين نروح، وأخي الأوسط مكنش عاوز يروح في مرة، وكان بابا بياخدنا من أيدينا ويودينا المدرسة".

وأضاف: "لما رفض يروح المدرسة كانت المرة الوحيدة اللي ضربه فيها جامد، وأنا اتعظت، فمقلتش مش هروح المدرسة، هو مكنش عنده لوع، والإجازة من المدرسة، ولو يوم مكنتش حاجة واردة عنده، ومكنش ينفع نغيب يوم واحد عن المدرسة أو التدريب، لما كنا بنتدرب سباحة وأسكواش، لأنه كان بيقول إن الجسم لما تريحه يتعب".