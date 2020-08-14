"مصر تستطيع" يعرض تقريرا بصوت طبيب الغلابة: "اتعودت أكون جندي مجهول"

فاجأ الإعلامي أحمد فايق، متابعي برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه عبر شاشة "DMC"، بعرض تقرير تلفزيوني بصوت الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة.

وقال مشالي، إنه طبيب بشري ممارس عام، تخرج في كلية طب قصر العيني، في عام 1967، لافتًا إلى أن الله خلقه متعاطفًا مع الفقراء والمساكين.

وأضاف: "معظم المرضى اللي بيزوروني بيكون الدهر أكل عليهم وشرب، وتعودت إني أبقى جندي مجهول وتعاملي مع ربنا".