نجل شقيق طبيب الغلابة: "ضهري اتكسر بعد وفاته وقال لنا ابدأوا من الصفر"

عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه عبر شاشة "DMC"، تقريرًا تليفزيونيًا عن الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة.

وقال كريم علاء الدين مشالي، نجل شقيق طبيب الغلابة، إنه كان يعتبر "مشالي" سندًا له: "ماكنتش متخيل إني هتكسر كده بعد وفاته، ماعادش ليّ ضهر".

وأضاف "علاء الدين": "عندما توفى والدي، قال طبيب الغلابة إنه كان لديه 3 أبناء، وصاروا 6، وبالفعل لم يتأخر علينا أبدًا، وكان دائمًا ما يشجعنا على عدم اليأس، ونصحنا بالعمل حتى لو كنا سنبدأ من الصفر".

وقالت السيدة "نبيلة" زوجة شقيق محمد مشالي، الذي توفى واعتنى طبيب الغلابة بأبنائه، إنه كان يمثل كل شيء بالنسبة لأبنائها، خاصة "محمد" أصغر الأبناء، لافتةً إلى أنه كان يتواصل معهم حتى آخر يوم في عمره.

وقال "محمد مشالي"، نجل شقيق طبيب الغلابة، إنه اعتنى به منذ أن كان في الثالثة من عمره، قبل 20 عامًا، إذ ساعده في كل المواقف التي مر بها في حياته: "جات لي فترة كنت بحب ألعب كرة وكنت بفرقع واحدة كل يوم، وكان بياخدني أشتري كرة جديدة".

وكان اللواء أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، قد قال خلال حلقة اليوم الجمعة، إن شقيقه الراحل تكفل بأبناء شقيقهما "علاء" الثلاثة، مشيرًا إلى أنهم تخرجوا، وهم: حمادة، كريم، ثم مروان.