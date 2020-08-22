معركة "الحسم" تشتعل على 26 مقعداً في إعادة "الشيوخ" بـ14 محافظة

اشتعلت المنافسة داخل 14 محافظة على مقاعد الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ المتبقية فى الفردى، وعددها 26 مقعداً، وينافس عليها 52 مرشحاً، أبرزهم تابعون لحزب مستقبل وطن الذى ينافس على 24 مقعداً، وحزب الشعب الجمهورى على مقعدين، وهما الحزبان اللذان حققا مكاسب كبيرة فى الجولة الأولى، مقابل خسائر فادحة للمستقلين فى ظل اتساع الدوائر.

"الإدارية" تفصل فى 25 طعناً خلال 10 أيام.. و"الوطنية": لا فتح لتسجيل المصريين بالخارج فى الإعادة

وتشهد جولة الإعادة تحالفاً انتخابياً بين حزبى «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى» حيث دعم الفائزون من كلا الحزبين مرشحيهم بجولة الإعادة، ولجأ غالبية المرشحين إلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبرامجهم الانتخابية، فى ظل غياب التجمعات الجماهيرية، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، استعداداً للتصويت يومى 6 و7 سبتمبر بالخارج، و8 و9 فى الداخل.

فى محافظة القليوبية، اشتعلت المنافسة على المقعد الوحيد المتبقى بجولة الإعادة، بعدما حسم «مستقبل وطن» 5 مقاعد لمرشحيه، وتجرى جولة الإعادة بين أبوسريع إمام، الصحفى بالأهرام، عن قائمة «ائتلاف الأحزاب الوطنية»، ممثلاً لحزب «الشعب الجمهورى»، والمرشح المستقل خالد عرمان، بعد خروج جميع المستقلين ومرشحى الأحزاب.

وكثف المرشحان من تحركاتهما وجولاتهما بنطاق المحافظة لعرض برامجهما الانتخابية، وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الانتخابات، بجانب مضاعفة الجهود على مواقع التواصل الاجتماعى، لمغازلة الناخبين وكسب تأييدهم، حيث عقد مرشح الشعب الجمهورى لقاءات مكثفة بقرى ومركز طوخ، مسقط رأسه، تم خلالها دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، بهدف كسب التأييد، والحفاظ على فارق الأصوات بينه وبين منافسه، الذى وصل إلى 75 ألف صوت فى المرحلة الأولى.

وأعلن الفائزون من حزب مستقبل وطن بـ5 مقاعد فى الجولة الأولى، وهم: «سيد حجازى، وسمير البيومى، ومصطفى الطربانى، ومصطفى النفيلى، والدكتور نصيف الحفناوى»، استمرار دعمهم للمرشح السادس فى ائتلاف الأحزاب الوطنية، خلال جولة الإعادة، والوقوف بجواره حتى نهاية الجولة، وقرروا وقف أى احتفالات بالفوز تخصهم، إلا بعد انتهاء جولة الإعادة.

ونظم حزب الشعب الجمهورى فى أمانة القليوبية مؤتمراً جماهيرياً لدعم أبوسريع إمام، فى جولة الإعادة، وقال الدكتور جمال حجاج، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن جولة الإعادة ستشهد عرساً انتخابياً من خلال إثبات قدرة الحزب على إنجاح مرشحه، بدعم الأمانات الفرعية للمراكز والأقسام للمرشح.

ويحاول المرشح المستقل خالد عرمان كسب التأييد والدعم من عدد من المرشحين المستقلين، الذين خرجوا من السباق فى الجولة الأولى، مع التركيز فى بعض مناطق الوجود الخاصة به فى المحافظة، فى محاولة لتقليل فارق الأصوات الكبير بينه وبين مرشح الائتلاف فى الجولة الأولى.

المرشحون يكثفون جولاتهم الميدانية ويلجأون إلى "السوشيال ميديا" للدعاية.. ومحاولات لترويج الشائعات وتأجيج الانتماءات القبلية بين عائلات أسيوط.. وخسائر حزب "النور" تلاحقه بالجولة الثانية

من ناحية أخرى، تقدم 5 من المرشحين المستقلين، الذين خرجوا من الجولة الأولى بالقليوبية، بطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على قرار الهيئة العليا للانتخابات، بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى، وفوز 5 مرشحين من حزب «مستقبل وطن».

وفى محافظة المنوفية، نظم حزب «مستقبل وطن» مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحى الحزب فى جولة الإعادة، وهما «هشام على الحاج» و«محمود فريد شرارة»، بقرية «الخضرة»، بدائرة مركز الباجور، بحضور مرشحى الحزب الفائزين فى الجولة الأولى وهم «علاء طاحون»، و«أسامة فهيم»، و«محمود منصور»، و«محمد الجمل»، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم «أحمد رفعت» عن دائرة قويسنا، و«إبراهيم خليف» عن دائرة الشهداء.

ووجه الفائزون الشكر للمواطنين على انتخابهم فى مجلس الشيوخ، وطالبوهم بدعم مرشحى حزب «مستقبل وطن» فى جولة الإعادة، وبمشاركة جميع أطياف الشعب فى العُرس الديمقراطى بكثافة، وحشد جميع الأقارب لضمان نجاح المرشحين، الذين وعدوا بدورهم فى حل مشكلات المواطنين.

وفى دمياط، دشن العديد من الشباب حملة لدعم «أحمد البلشى»، مرشح حزب «مستقبل وطن» فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، واستقبل الأهالى المرشح بالطبل والمزمار البلدى والألعاب النارية خلال جولته فى عدد من القرى بمركزى كفر البطيخ وكفر سعد، وقام العديد من أعضاء الحزب بتغيير صورتهم على حساباتهم الشخصية بموقع «فيس بوك»، ووضعوا صورة «البلشى» ورقمه ورمزه الانتخابى، لدعمه فى جولة الإعادة، أمام منافسه «حمدى عبدالمجيد شلبى عاشور»، الشهير بـ«العمدة»، مرشح حزب «الحركة الوطنية»، الذى يحظى بشعبية واسعة بين أهالى قريته «الركابية».

وفى أسيوط، تشهد جولة الإعادة منافسة شرسة بين المرشحين، حيث لجأ بعض المرشحين لترويج الشائعات وتأجيج الانتماءات القبلية بين العائلات والأنساب، بهدف حصد أصوات الناخبين، حيث يخوض 6 مرشحين جولة الإعادة على 3 مقاعد فى دائرة المحافظة.

وواصل مرشحو الإعادة على 3 مقاعد فردية بقنا، تحركاتهم فى دواوين العائلات الكبرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث يخوض 6 مرشحين الجولة الثانية، من بينهم مرشحان عن حزب «مستقبل وطن»، ومرشح واحد عن كل من «الشعب الجمهورى»، و«حماة وطن»، و«المؤتمر»، وآخر مستقل.

وفى كفر الشيخ، يحاول حزب النور اقتناص مقعد بعد أن خسر 16 فى الجولة الأولى، حيث قام الحزب بإنتاج فيلم تسجيلى لدعم مرشحيه بعنوان «شكر ودعوة ووعد»، فى محاولة لكسب الأصوات.

وفى بورسعيد، بدأ الدكتور «عاطف علم الدين»، مرشح حزب «مستقبل وطن»، و«أحمد جوهر»، المرشح المستقل، تحركات مكثفة للدعاية الانتخابية على المقعد الفردى بالدائرة، حيث تسابق المرشحان على الجولات الميدانية فى قرى جنوب وغرب بورسعيد، وتهنئة المواطنين بالسنة الهجرية الجديدة، مع الاستماع لمشكلاتهم الخاصة بالزراعة والصيد.

وبدأ المرشحان على المقعد الفردى لانتخابات الشيوخ بمحافظة بنى سويف، تكثيف الدعاية الانتخابية لكسب تأييد الناخبين فى جولة الإعادة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية، بعدما أسفرت نتائج الجولة الأولى عن دخول كل من «نبيل ثروت حميدة»، عن حزب «مستقبل وطن»، و«أحمد سرور سليمان»، مستقل، جولة الإعادة، على المقعد المتبقى بالمحافظة.

وفى مطروح، عقد حزب «مستقبل وطن» مؤتمراً شعبياً لتأييد مرشحه «رزق علوانى»، فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب سليمان فضل العميرى، والمهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ الفائز فى الجولة الأولى عن «القائمة الوطنية».

من ناحية أخرى، نظرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، 25 طعناً انتخابياً على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، ولم يصدر - حتى مثول الجريدة للطبع - أية أحكام فى الطعون المتداولة أمام المحكمة، ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا، فى الطعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 حتى 31 أغسطس.

وطالبت بعض الطعون بإعادة مراجعة الحصر العددى لأصوات الناخبين فى اللجان العامة والفرعية، نظراً لاختلاف عدد الأصوات بين مرشحى الفردى والقائمة، وبطلان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ؛ لمخالفة بعض المرشحين ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وبطلان الانتخابات فى الشرقية؛ لوجود خطأ فى احتساب الأصوات.

فى سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنَّه لن يتمّ فتح باب التسجيل مرة أخرى للمصريين بالخارج، خلال جولة الإعادة، مشيرة إلى أن الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة فى الفترة من 25 وحتى 31 يوليو، هم من يحق لهم التصويت خلال جولة الإعادة.