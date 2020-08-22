تقرأ في "الوطن" غدا.. الطريق إلى الشيوخ: معركة "الحسم" تشتعل في جولة الإعادة

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الأحد.. الطريق إلى الشيوخ: معركة "الحسم" تشتعل في جولة الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة.. و"الإدارية" تفصل في 25 طعنا خلال 10 أيام.. المرشحون يكثفون جولاتهم المدانية ويلجأون إلى "السوشيال ميديا" للدعاية.. ومنافسة لحشد أصوات العائلات.

كما تقرأ.. الرئيس يوجه بالتوسع في نشر الفكر الرشيد وتصويب المفاهيم المغلوطة.. الحكومة تنفذ خطة متكاملة لنشر الوعي والأفكار الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

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