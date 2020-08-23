5 طرق للوقاية من كسر الترقوة المصاب به محمد عبدالشافي

قال الدكتور عبدالفتاح سعود، أستاذ العظام بجامعة عين شمس، إن كسر الترقوة يحدث بشكل مفاجأ وهناك طرق لتقليل خطر الإصابة به.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن معظم عظام الترقوة المكسورة قد تلتئم بسرعة في غضون أشهر عن طريق العلاج الطبيعي والتدليك بالثلج والجبيرة ومسكنات الألم وأحيانا يتطلب الأمر عملية جراحية إذا كانت الحالة حرجة.

سعود: لابد من الحصول على فيتامين "د" من الشمس

وحدد "سعود" مجموعة من الطرق التي تساعد في الوقاية من كسر الترقوة ومنها الحفاظ على العظام بشكل جيد عن طريق اتباع نظام غذائي متكامل، والاهتمام بتناول الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم، مؤكدا ضرورة الحصول على فيتامين "د" من خلال التعرض للشمس، موضحا ضرورة ارتداء معدات حماية الجيم عند ممارسة الرياضة.

وأشار أستاذ العظام إلى أهمية العمل على مرونة العضلات، لأن ذلك يحافظ على حماية العظام من الكسر ويحدث ذلك من خلال تمارين التمديد قبل ممارسة الرياضة والتمارين الشاقة.

وأصيب اللاعب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للزمالك بكسر في الترقوة، بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس، ويجري عبدالشافي اليوم، أشعة لتحديد حجم الإصابة والبرنامج الطبي الذي يخضع له.