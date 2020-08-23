"سعد" ناشئ الزمالك: بن شرقي ولع القمة.. وأسامة فيصل صاحبي وهيضيف كتير

أعرب سعد محمد، ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان، عن سعادته بفوز الفارس الأبيض على النادي الأهلي في مباراة القمة 120، على ملعب استاد القاهرة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم، في إطار مباراة الدوري العام.

وقال "سعد" إنه كانت لديه رغبة في حضور اللقاء، عقب دعوته من قبل أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب جرعة الكيماوي التي أخذها صباح أمس، والتي تسببت في إرهاقه قليلًا.

وعن تحليله لمجريات اللقاء، أضاف سعد لـ"الوطن"، أن الأهلي بدا الشوط الأول بضغط عالٍ، ولكن سرعان ما باغته الزمالك بالهدف الأول الذي كان مفاجئًا له، وغيَّر سير اللقاء لصالح الزمالك، وهو ما اعتبره ذكاءً من لاعبي الزمالك في امتصاص حماس الشياطين الحمر.

كما أوضح ناشئ الزمالك، أن جناح الفريق الأبيض اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، كان نقطة تحول في اللقاء، واصفًا إياه باللاعب الثابت الذي يجيد التعامل مع المباريات الصعية، حيث إنه يعتاد على الضغط العالي، ويعتبره سعد أنه أفضل لاعبي اللقاء على الإطلاق.

وأشار إلى أن غيابات الأهلي تسببت في هزيمته لأن أغلبها مؤثرة مثل حسين الشحات ومحمود متولي، فضلًا عن رحيل رمضان صبحي، ومع ذلك كان قاب قوسين أو أدنى من التعادل، ولكن لاعبي الزمالك بإحرازهم الهدف الثالث قتلت الأمل في العودة للقاء.

ورأى "يعد" أن يوسف أوباما كان أقل لاعبي الزمالك مستوى، حيث كان يتوقع أن يكون أفضل من ذلك وأن يضيف للفريق القوة والتحرك من الوسط واختراق دفافعات الأهلي بالكرات البينية، ولكنه لم يقم بدوره على أكمل وجه.

وأكد أن أسامة فيصل مهاجم الزمالك وصاحب هدف اللقاء الثالث، لاعب على أخلاق عالية ولا يركز سوى في الكرة فقط، و"مبيقومش من على السجادة" على حد وصفه، حيث زامله خلال فترة تواجده في صفوف ناشئي الزمالك.

وتابع "سعد": "احتفلت مع صحابي بعلم الزمالك، وماشي كويس في رحلة علاجي وتقريبا بعد 7 شهور هعمل تأهيل عشان أرجع ألعب تاني".

وحقق نادي الزمالك فوزًا غاليًا على حساب ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.