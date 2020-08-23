تعرف على معايير القبول في كليات التربية الرياضية بعد واقعة "أحمد عمر"

واقعة أثارت جدلا واسعا بعد تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ادّعى الطالب أحمد عمر، تعرضه لواقعة تنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بفيس بوك، اتهم فيه القائمين على اختبار القدرات بالسخرية منه لكونه يعاني من تشوه الشفة الأرنبية، وهو من أشهر تشوهات الوجه التي يعاني منها الأطفال في الصغر.

وفي غضون ساعات قليلة من تداول الواقعة بشكل واسع واتهام القائمين على اختبارات تربية رياضية كفر الشيخ بالتنمر من أحمد، كشف عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية رياضية بكفر الشيخ، عن افتقاد الطالب أحد شروط القبول، وهو السبب الحقيقي لرفضه، موضحًا أنّ هذا اليوم كان آخر موعد لاختبارات القدرات وفقا لمواعيد تنسيق الجامعات.

وأوضح عكاشة أنّ ما يعيق انضمام الطالب أحمد عمر إلى الكلية هو أنّ لديه مشكلة في الفكين العلوي والسفلي فضلا عن الشفة الأرنبية، وهذه الإعاقة تؤثر على اللياقة التنفسية لدى الطالب وتؤدي إلى خطورة عليه.

بينما تداول البعض على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ الطالب صاحب الواقعة يعاني من تشوه بالذراع الأيسر بعد عظمة الكعبرة ولا يتطابق حجم عظام الزند كما في حجمها بالذراع اليمني، وبرروا أنّ ذلك سببا آخر للرفض.

اختبارات عدة يمر بها الطالب الراغب في الالتحاق بكليات التربية الرياضية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كشروط للقبول حيث يخضع الطلاب لكشف الطبي الكامل بالكلية للتأكد من أنّه لا يعاني من أي مرض طبي يمنعه من ممارسة الرياضة، بغرض إثبات كفاءة القلب لأداء اختبارات القدرات الرياضية، بحسب قول السيد صبحي، مدرس دكتور بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان.

السيد صبحي: اختبارات القوام مهمة للقبول بكليات التربية الرياضية

الاختبارات التي يخضع لها الطلاب تبدأ من الساعة 7 صباحا بعد التسجيل على موقع التنسيق والحصول على يوم للاختبار، ويشترط أن يحضر الطالب معه زي رياضي لممارسة الاختبارات الرياضية به، وبحسب قول السيد صبحي لـ"الوطن"، فبعد اجتياز الطالب للاختبار الطبي المتعلق بعضلة القلب والباطنة، يخضع الطالب لاختبار الطول والوزن، حيث يشترط ألا يقل الطول عن 165 سم.

وأوضح أنّه بعد ذلك يخضع الطلاب لاختبار رياضي، وهو اختبار الوثب العريض من الثبات لأبعد مسافة، والجري 800 متر، وبعد اجتيازه يخضع لاختبار مهاري، حيث يختار الطالب مهارة معينة في الاستمارة مثل كرة القدم أو التنس أو كرة السلة ويتم اختباره بها وإذا كان حاصلا على ميداليات رياضية في أي رياضة يحضرها وقت الاختبار معه ليتم أخذها في الاعتبار عند التقييم.

ولفت إلى أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة اختبار القوام، حيث يتم عرض الطالب على لجنة علمية متجردا من ملابسه، إلا ما يستر عورته، لملاحظة أي عيوب قوام بجسده، وآخر اختبار هو الاختبار الشخصي، حيث يُعرض على اللجنة ومنها عميد الكلية ويتم اختباره في أسئلة عامة، ومنها سبب رغبته الالتحاق بالكلية، بحسب قول أستاذ المناهج وطرق التدريس بتربية رياضية بنين حلوان.

الكفراوي: الشفة الأرنبية تؤثر على التنفس وطريقة توجيه المتدربين وهذا جزء من مهام المدرب الرياضي

شريف الكفراوي، الدكتور المتخصص في الطب النفسي الرياضي ومدرب اسكواش وحكم دولي هوكي ومدرس تربية رياضية، أكد أنّ الشفة الأرنبية لا تعيب الطالب صاحب الواقعة السابق ذكرها، ولكنها تصبح سببا لعدم اجتياز اختبارات قبول الكلية، وفسر ذلك بأنّ الشخص لن يستطيع الحديث مع الطلاب بشكل جيد بعد التخرج حال عمله كمدرس تربية رياضية، أو عدم قدرته على الحديث بشكل واضح أثناء التدريبات الرياضية حال عمله كمدرب رياضي، كما أنّها تؤثر على التنفس وطريقة الحديث بشكل واضح.

وتابع الكفراوي في حديثه، لـ"الوطن"، أنّ هناك جزءا في دراسة مناهج التربية الرياضية يعرف بـ"النداءات" وهو يتعلق بكيفية توجيه الطلاب لأداء التمارين والطابور الصباحي، ويجب أن يكون المدرب مقنعًا في طريقة توجيهه للمتدربين أو الطلبة، وهذا لن يستطيع أن يؤديه صاحب الشفة الأرنبية بشكل جيد.