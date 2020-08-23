إخلاء عقار في ميت غمر بالدقهلية لإزالته

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، تنفيذ قرار إخلاء إداري لعقار خلف النادي الرياضي بناحية دقادوس بغرض تنفيذ قرار الإزالة الصادر بحقه.

انطلقت الحملة بتعليمات العميد أ . ح مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وحضور كل من صلاح بكر، نائب رئيس المركز، والعميد حسام حوسة، مأمور قسم شرطة ميت غمر، ومحمد سمير، بإدارة الشؤون القانونية برئاسة المركز ومسؤول الإدارة الهندسية.

وبحسب بيان مركز ميت غمر، فإن العقار صادر له القرار رقم 111 لسنة 2018 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمؤيد بقرار لجنة التظلمات رقم 18 لسنة 2019 .

وتمكنت الحملة من تنفيذ القرار، وقطع المرافق عن العقار، بحضور مندوبين عن شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقوة من قسم شرطة ميت غمر.