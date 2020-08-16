انهيار شرفة في الدقهلية.. وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

انهارت شرفة عقار في منطقة "عزبة عقل" بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية اليوم، دون حدوث خسائر بشرية.

انتقل المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق، هاني أحمد نائب رئيس الحي ومحمد حلمى مدير إدارة الكوارث وباقي فريق العمل إلى مكان العقار.

وتبين سقوط شرفة الدور الثاني العلوي وأن العقاريقع في تقاطع شارع سحر وشارع الشهيد محمد ربيع وهو مكون من أرضى وطابقين علويين وحوائط حاملة.

وأكد مسئولو الحي أنه "جاري إزالة مواطن الخطورة وعرض العقارعلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتحريرالمحضر اللازم بشرطة قسم ثان المنصورة".

وبحسب بيان الحي، فإن الحادث لم يسفرعن خسائر في الأرواح، وتم إبلاغ غرفة العمليات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.