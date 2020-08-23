نور تعلن بدء تصوير "جمال الحريم"

بدأت الفنانة اللبنانية نور تصوير مسلسلها "جمال الحريم"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

ونشرت "نور" صورة من كواليس اليوم الأول من التصوير، وعلقت عليها قائلة، "يمكن ماتشوفنيش بسبب ارتداء الكمامة .. ولكنني متحمسة بسبب أول يوم تصوير".

وتعاقدت شركة سينرجي الجهة المنتجة للعمل، رسميا مع عدد كبير من نجوم العمل وهي نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.