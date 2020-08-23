صور.. مرسى مطروح تستقبل 514 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، استقبال 416 طلبًا من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.

وقال "عبد الرازق"، إنه يجرى تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات، ورفعها للجنة العليا للبت فيها، واتخاذ القرار للتصالح من عدمه.

وأشار إلى زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجى فى الخزينة، وشبابيك تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، لإنجاز وتسهيل تلقى الطلبات، موضحًا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التي تقدم بها المواطنون، والتي حددتها الدولة، وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.