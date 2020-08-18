رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تنفيذ كابلات مشروع التحول الرقمي

تفقد وجيه عبدالرازق، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، مشروعات رفع كفاءة الطرق ومد كابلات بالشوارع تحت الأسفلت، خاصة بمشروع التحول الرقمي وإنهاء البنية التحتية لها، قبل أعمال الرصف للشوارع التي سيجري البدء فيها وهي شارع زاهر جلال وحتى علم الروم خلف الشعشاعي ومنطقة الليدو وشارع المرور وبعض المناطق والشوارع الفرعية بنطاق المدينة.

وتابع "شعيب" الأعمال الجارية في مناطق علم الروم وزاهر جلال والليدو وشارع المرور، بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية في المناطق والشوارع بتركيب البلدورات وجارٍ العمل في الشوارع الأخرى، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

ووجه عبدالرازق الشركات المنفذة ببذل مزيد من الجهد لإنجاز مشروعات الرصف ورفع كفاءة الشوارع التي انتهت بها الأعمال، خاصة المشروع القومي للدولة وهو التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن تعليمات محافظ مطروح هي سرعة البدء في أعمال إعادة الشيء لأصله ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقًا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل جميع العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقاً للتوقيتات المتفق عليها.

وأكد "عبدالرازق" أنه أحد أبناء مطروح ولن يدخر جهدًا في خدمة أبناء بلده ببذل مزيد من الجهد والعمل، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي الذي يستحق الكثير.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة، لسرعة الانتهاء منها، طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.