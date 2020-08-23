طقس الاثنين حار رطب على معظم الأنحاء والرياح معتدلة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلًا، يتوقع الخبراء أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

نسبة الرطوبة

القاهرة والوجه البحري 75 26

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 45 20

جنوب الصعيد 27 12

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 25

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 36 28

طابا 36 26

كاترين 33 18

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 26

إدفو 40 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28