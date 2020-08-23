"الأرصاد" تعلن طقس اليوم السبت: الرطوبة بالقاهرة 80%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد سيكون مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة، بينما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 80 %.

توقع خبراء الأرصاد، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24 ، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 25 ، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26.