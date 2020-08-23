أبوشقة من ضريح سعد زغلول: نحن امتداد لزعماء الوفد ولن نحيد عن مبادئهم

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن "الوفد" باقي بثوابته ومبادئه التي أسس عليها، ونستكمل مشوار الحزب في الحياة السياسية على نهج زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

وأضاف أبوشقة، على هامش زياراته لضريح سعد زغلول، أن إحياء ذكرى زعماء الوفد بمثابة تجديد للعهد بالسير على مبادئهم، مؤكدا أن جموع الوفديين لا ينسون أبدا المواقف الوطنية والتاريخ النضالي لفؤاد سراج الدين، في عودة الوفد إلى الحياة السياسية.

وأشار إلى أن فؤاد سراج الدين، كان امتداداً لزعامات سابقة قادت الوفد في مراحل سياسية مهمة من تاريخ الوطن، أمثال الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس، الذين أرسوا دعائم النضال والكفاح المستمر من أجل خدمة الوطن، وجعلها منهاجًا للوفد.

وتابع أبوشقة أن جموع الوفديين يسيرون على نهج الزعماء وسنظل نعمل تحت شعار الوفد ضمير الأمة، مدافعين عن الوطن والمواطن والدفاع عن الدولة ضد كل التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج.

وأكد أنه بمناسبة ذكرى رحيل زعماء الوفد يعاهد الوفديين بأن يسير على فكرهم وأن يظل الوفد يؤدي دوره الوطني بإخلاص وعزيمة ودون حدود؛ لخدمة الوطن وتبني قضايا الشعب المصري، مؤمنًا بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة للمواطن.