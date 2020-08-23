محافظ المنوفية: إصابة 3 عاملين بالديوان العام بكورونا 

أصيب 3 من العاملين بالديوان العام لمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزلهم وفق تعليمات وزارة الصحة بالتعامل مع المصابين بالفيروس، وذلك بحسب إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

وقال أبو ليمون لـ "الوطن"، إن الحالة الصحية للعاملين تحسنت بشكل كبير، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الديوان العام وفحص المخالطين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.