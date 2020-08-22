محافظ المنوفية يصدر قرارا بتكليفات جديدة

أصدر، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا، تضمن تكليف سمير عتريس عبد الله مدير مشروع تحسين الطرق الإقليمية، للعمل رئيسًا لحي غرب شبين الكوم، ووحيد صلاح عبد ربه رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل مديرًا لمشروع تحسين الطرق الإقليمية بالمحافظة.

كما كلف المحافظ تكليف هاني محمد عبد الله الجزار للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان لشؤون الحملة الميكانيكية، وملفي التصالح والتقنين.

كما تضمن القرار تكليف ياسر محمود محمود بدوي سكرتير الوحدة المحلية برملة الإنجب للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بدروة، وعودة سماح رجب شعبان محمد ومنى عبد الغفار صقر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالجهاز التنفيذي للمحافظة، ودفع منظومة العمل، وسرعة إنجاز المهام، وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات.