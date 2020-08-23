الأمن العام يضبط عاطلا متهما في 10 قضايا سلاح ومخدرات

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الباجور) سبق إتهامه فى (10) قضايا "سلاح - سرقة - مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى (5) قضايا "مخدرات - سلاح وذخيرة – خطف - سرقة بالإكراه"– بالتردد على دائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وتم بإرشاده ضبط (بندقية آلية - عدد 5 طلقات من ذات العيار) كان يخفيها بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية