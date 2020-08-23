ضبط 5 في المنوفية والشرقية لإقامتهم حفلات زفاف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عددا من الأشخاص، لإقامتهم حفلات زفاف بدائرة المركز بالمخالفة للتدابير الاحترازية، بينهم شخص مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، أقام حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وجرى ضبط (2 شاشة عرض – 2 سماعة صوت – مولد كهرباء – جهاز نظام صوتي ميكسر) ملك أحد الأشخاص "تم ضبطه".

كما جرى ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لإقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وجرى ضبط (وحدة تحكم صوت – 1 سماعة صوت - عدد من المقاعد)، وضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لإقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وجرى ضبط (أدوات الفراشة).

وجرى ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) لإقامته حفل عرس بذات الناحية ضم عدد من الأشخاص، وجرى ضبط (عدد من المقاعد – 2 سماعة صوت – عدد من اللمبات الكهربائية).

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أنّ (جزار– مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، أقام سرادق لحفل عرس نجلته بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وجرى صرف المدعوين وضبط المذكور، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.