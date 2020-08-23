"القومية للتأمين": أسقطنا مديونيات إضافية بقيمة 982 مليون جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنه فيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلبا بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن القرار كان بإعفائهم حتى نهاية يونيو، لكن الهيئة مدت سريان القرار، مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وأعلن عوض، خلال اجتماعه مع عدد من الصحف، اليوم، عن صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يمثالها من جزاءات مالية، والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس، مشيرا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 116 أغسطس يعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفا أن 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.

وأعلن عوض أيضا أن القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 لـ 15 أكتوبر 2020 - 60 يوما - فرصة إعفاء من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن 16 أكتوبر لـ 14 ديسمبر إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن 15 ديسمبر لـ 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.