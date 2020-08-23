الوفد يحيي ذكرى رحيل زعمائه الثلاثة في يوم واحد.. "سعد والنحاس وسراج الدين"

أحيى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم الأحد في ذكرى رحيل زعماء الحزب الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين الذي تصادف وفاتهم جميعا في شهر أغسطس.

وتوافد عدد من قيادات حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا وشباب الحزب من جميع المحافظات على ضريح سعد زغلول في منطقة وسط البلد، حاملين أعلام مصر وحزب الوفد، مرددين هتافات: عاش الوفد ضمير الأمة وسعد سعد يحيا سعد.

وقال ابوشقة إن زعماء الوفد الثلاثة أسسوا الدولة المصرية العصرية الحديثة، وزرعوا الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وأضاف أن زعماء الأمة أرخ لهم المؤرخون بأنهم قادوا ثورة شعبية، بإرادة أمة وزعامة زعيم ودافعوا دفاعا وطنيا عن الأرض المصرية وتحقيق الاستقلال التام للدولة المصرية وأسسوا للوحدة الوطنية التي شعارها الدين لله والوطن للجميع والهلال الذي يحتض الصليب.

وحرص أعضاء وقيادات الحزب قبل مغادرة ضريح سعد زغلول للتوجه لزيارة ضريح مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين في منطقة البساتين على النقاط الصور التذكارية احتفالا بذكرى رحيل زعماء الوفد الثلاثة.

وقال النائب محمد مدينة، عضو الهيئة العليا للحزب، إن زعماء حزب الوفد لم يكونوا فقط زعماء الوفديين والمصريين، بل هم زعماء للأمة العربية كاملة، بثوا في نفوس الشعب مبادئ الحرية والتغلب على الاستعمار بدوافع الحركة الوطنية.

وأضاف مدينة أنه في ظل إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد لا نملك إلا الترحم على زعماء الأمة ونستمد من ذكراهم ونستلهم منهم السير على دربهم في ظل القيادة الوفدية الحكيمة بعزيمة وإرادة.

وأكد أن هؤلاء بمثابة تاج على رؤوس الوفديين، وإحياء ذكراهم هو انطلاقة جديدة ومتجددة لحزب الوفد لنستلهم من تراثهم الوصول إلى الأفضل.

وقال محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الاحتفال بذكرى زعماء حزب الوفد الخالدون ببطولاتهم وتضحياتهم بالغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن ضد الاحتلال الانجليزي وفي سبيل الاستقلال هو رد للجميل.

وأضاف سيف النصر أن هؤلاء الزعماء أعطوا درسا كبيرا للجميع لحماية كرامة الوطن والمواطنين في جميع ربوع مصر، بداية من سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين الذين ظلوا وظل من بعدهم الوفديون على العهد حتى قيادة المستشار بهاء أبوشقة للحزب.